Bere acqua mentre si mangiano i dolci. Sbagliato, qual è il motivo

Molti sono soliti bere dell’acqua mentre stanno mangiando un dolce…non c’è niente di più sbagliato e pericoloso per il nostro organismo. Ecco perché

La maggior parte delle persone ha l’abitudine di bere dell’acqua mentre si ingerisce un dolce. Un po’ per piacere e un po’ per bisogno, visto che i cibi zuccherosi fanno venire sete. Ma gli esperti affermano che è sbagliato questo comportamento ed è molto pericoloso per il nostro organismo. La ricerca è stata condotta da alcuni scienziati del Suriname, in Sud America, secondo cui l’acqua aiuterebbe il corpo ad assorbire il glucosio dal cibo. In particolare lo studio evidenzia come il consumo di acqua su dolci aumenta significativamente i livelli di glicemia postprandiale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coppia di anziani, morti nel proprio appartamento: la scoperta dei soccorsi

Perché beviamo mentre mangiamo i dolci

Eppure il bisogno di bere dopo aver mangiato un dolce è veramente incessante. Ma da cosa deriva questa necessità? E’ proprio il glucosio il responsabile, che contenuto nei dolci è in grado di rallentare il tempo impiegato dallo stomaco per svuotarsi. Poiché non arrivano liquidi all’intestino, dove possono essere assorbiti, allora si sente sete. Ma nonostante si beva, la sete non va via anzi si avrà questo bisogno fino a quando non finirà il tempo di assorbimento, ossia fino a che l’organismo non avrà utilizzato tutto il glucosio ingerito. La ricerca del Sud America ha analizzato i livelli di zucchero nel sangue in un gruppo di 35 persone che hanno mangiato una ciambella con marmellata e bevuto acqua prima, durante o dopo aver mangiato, o non hanno bevuto affatto. Il risultato è stato che le persone che bevevano insieme allo snack avevano il più alto picco di livelli di glucosio nel sangue, infatti i loro livelli erano aumentati di quasi il doppio rispetto a quelli di altri gruppi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Mangia un gelato e si tuffa in piscina, morto un bambino di 5 anni

E’ per questo che gli scienziati suggeriscono di bere prima o dopo aver mangiato e di evitare di bere nello stesso momento in cui si mangia, così si potrà ridurre l’impatto del consumo di zuccheri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter