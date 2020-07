Bianca Atzei in costume mostra tutte le sue forme, boom di like – FOTO

Bianca Atzei è ad Alghero in vacanza ma non in compagnia di uno straniero. Il fidanzato Stefano Corti l’accompagna in queste settimane di relax

Bianca Atzei, Veronica all’anagrafe, è stata al centro delle cronache degli ultimi anni per la storia d’amore prima e la successiva rottura poi con Max Biaggi a cui ha dedicato anche un’emozionante esibizione sul palco del Festival di Sanremo.

Ora dopo un periodo turbolento dal punto di vista sentimentale, Bianca sembra finalmente aver ritrovato la tanto meritata tranquillità. Il suo nuovo compagno è Stefano Corti, l’inviato della trasmissione Le Iene e uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati dal pubblico giovane. Da qualche settimana Bianca è proprio con Stefano in vacanza nella sua amata Sardegna in cui sta trascorrendo giornate all’insegna del relax e del divertimento dopo il periodo buio del lockdown.

Bianca Atzei incanta i suoi fan con uno scatto dalla spiaggia di Alghero