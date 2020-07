Serie A, il calcio in tv è salvo: appena concluso il consiglio di Lega. Sky continuerà ad avere il segnale nonostante il mancato pagamento

Il calcio in tv è salvo: appena concluso il consiglio di Lega. Sky continuerà ad avere il segnale nonostante il mancato pagamento dell’ultima rata. La Lega aveva già inviato ingiunzione di pagamento attraverso l’avvocato Vaccarella. Lo stesso con voto unanime di oggi ha avuto ordine di reiterare. Tuttavia, si è deciso di non sospendere la visione anche se la vicenda legale per ottenere il pagamento della rata scaduta a maggio, prosegue. Napoli, Udinese, Atalanta e Lazio tra i club che erano inizialmente intenzionati a staccare il segnale a Sky. E’ stata anche gettata la base per il rinnovo dei diritti del triennio 2021/2024. Inoltre, per aumentare gli introiti la Lega Calcio auspica di ritornare al più presto a riaprire gli stadi al pubblico. In tal senso si sta preparando un protocollo che Gravina potrà proporre nelle sedi opportune per la riapertura degli stadi.

Leggi anche > Barcellona, verso una cessione importante in serie A

Calcio in tv, la Lega salva il segnale

Per concludere il turno di campionato si attende la sfida di stasera al Meazza tra Inter e Torino. La squadra granata rischia grosso su un campo difficile. La lotta alla salvezza si sta facendo calda e il Toro è in pieno combattimento. Intanto il giudice sportivo ha comunicato gli squalificati. Si tratta di Saelemaekers, del Milan che, nel corso della gara contro il Napoli, è stato espulso per doppia ammonizione verso la parte finale di partita.

Leggi anche > Napoli, Osimhen si fa attendere ma c’è un grande svincolato

Quattro nuovi diffidati, a seguito dei cartellini gialli ricevuti ieri: si tratta di Igor e Pulgar della Fiorentina, Theo Hernandez del Milan e Di Lorenzo del Napoli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.