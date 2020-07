Calciomercato Juventus, club piomba su Dybala: pronta un’offerta da oltre 100 milioni

Il Paris Saint-Germain, stando ad alcune indiscrezioni dalla Spagna, sarebbe pronto ad offrire alla Juventus 120 milioni di euro per ingaggiare durante il prossimo calciomercato Paulo Dybala.

La Juventus, dopo il pareggio interno contro l’Atalanta, che le ha permesso di rimanere saldamente in testa alla classifica con un discreto vantaggio sulle inseguitrici, prepara il match in trasferta contro il Sassuolo. La dirigenza bianconera intanto è a lavoro sul fronte calciomercato sia per quanto riguarda i giocatori in entrata sia per quelli in uscita. In merito, uno dei temi che sta tenendo banco in queste settimane è il futuro del centravanti Paulo Dybala. Il numero 10 argentino, attualmente tra i giocatori più in forma della rosa di Sarri, non ha ancora rinnovato il contratto con la Juve, in scadenza nel 2022 ed è divenuto obiettivo di mercato di diverse società. Tra tutte il Paris Saint-Germain che, stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe pronto ad offrire alla dirigenza della Vecchia Signora una cifra da capogiro.

Calciomercato Juventus, il Paris Saint-Germain piomba su Dybala: pronta un’offerta da 120 milioni di euro

Da settimane si parla del futuro del centravanti della Juventus Paulo Dybala. L’argentino si sta rendendo protagonista di prestazioni di alto livello e nel post-emergenza ha già messo a segno 4 reti in 5 partite, tre delle quali arrivate sullo 0-0. Un rendimento che ha attirato diversi club pronti a strapparlo alla Vecchia Signora. Tra queste ci sarebbe il Paris Saint-Germain, prossimo avversario dell’Atalanta in Champions League. Il club parigino, che ormai ci ha abituato ad acquisti eclatanti durante gli scorsi anni, sarebbe intenzionato a fare follie per la Joya. Secondo, un’indiscrezione del portale spagnolo Don Balon, la dirigenza del PSG sarebbe pronta a mettere sul piatto un’offerta da 120 milioni di euro per convincere i bianconeri a privarsi del giocatore classe 1993.

Secondo Don Balon, il club d’oltralpe sta pianificando una campagna acquisti notevole dopo gli addii di Thiago Silva, Thomas Meunier ed Edinson Cavani e la possibile partenza di Angel Di Maria. La punta di diamante delle trattative sarebbe, dunque, Paulo Dybala che andrebbe a formare uno dei tridenti offensivi più forti del panorama mondiale con Neymar e Mbappè.

Una trattativa che potrebbe decollare soprattutto se la Juventus non dovesse trovare un accordo con l’entourage dell’argentino, con cui, stando alle parole di Fabio Paratici dopo il match contro l’Atalanta, sono iniziati i contratti. Il direttore sportivo, ai microfoni di DAZN, ha affermato che Dybala rappresenta una delle pedine più importanti per la rosa: “Speriamo, anzi siamo sicuri, che Dybala sarà il futuro della Juventus“.