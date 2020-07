Il numero delle vittime registrate in Messico per il coronavirus supera quelle registrate nel nostro Paese dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In totale 35.006 persone deceduto

Il Messico ha più morti dell’Italia a causa del Coronavirus. È quanto è emerso dagli ultimi numeri comunicati sulla pandemia da parte del governo. Ben 35.006 vittime contro le 34.954 decedute nel nostro Paese dallo scoppio dell’emergenza sanitaria ad oggi. È così che il Messico diventa il quarto Paese per numero di morti per il Covid-19.

L’account Twitter della presidenza del Paese annuncia i numeri e parla anche di 299.750 casi accertati di coronavirus. Intanto non si ferma l’ondata dilagante in tutta l’America e soprattutto negli Stati Uniti che restano il primo Paese al mondo per numero di casi e di morti. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 59.747 nuove infezioni e 442 decessi.

Coronavirus, non va meglio anche in altri Paesi

Non va meglio anche in altri Paesi per la situazione coronavirus. In Sudafrica è stato imposto il coprifuoco. Lo ha ordinato il presidente Cyril Ramaphosa che ha reimposto il divieto alla popolazione di uscire durante le ore serali e ha sospeso le vendite di alcolici.

Tutto questo perché i casi di coronavirus aumentano e la paura è di portare al collasso tutto il sistema sanitario.

“Ci stiamo dirigendo verso il picco delle infezioni – ha detto Ramaphosa in un discorso alla nazione – è vitale che non sovraccarichiamo le nostre cliniche e ospedali con problemi legati all’alcol che possono essere evitati”.

In Catalogna si è poi tornati alla quarantena per otto comuni. Vietate uscite e ingressi da e per Lleida e altri sette comuni della provincia di Segrià. Faranno eccezione le attività essenziali. Anche in questa zona sono aumentati i casi di contagio di Covid-19.

