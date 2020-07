Diletta Leotta, canotta nera e shorts inguinali: il web esulta – FOTO

Diletta Leotta posa per uno shooting e tutto diventa bollente: shorts inguinali e canotta nera per la bellissima conduttrice che fa impazzire tutti, foto.

Shorts inguinali e canotta nera aderente che mette in risalto il decollettè prosperoso: è questo il look scelto da Diletta Leotta per uno shooting fotografico. Attraverso tre storie pubblicate su Instagram, la conduttrice prima sorride posando sul set e poi si diverte a giocare a calcio balilla. Il risultato è uno shooting allegro, frizzante, ma bollentissimo per i fans che si sono soffermati soprattutto sull’aspetto fisico di una Diletta Leotta sempre più bella e sempre più in splendida forma.

Amante dello sport, la Leotta sfoggia un fisico atletico e asciutto, frutto degli allenamenti che ora divide con il fidanzato Daniele Scardina, il pugile che ha fatto breccia nel suo cuore e che a settembre sarà un concorrente di Ballando con le stelle 2020.

