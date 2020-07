Elisabetta Canalis: vestito lungo e look naturale, uno spettacolo – Foto

Elisabetta Canalis in vacanza nella sua Sardegna: vestito lungo, look naturale e il gioco è fatto: uno spettacolo della natura, Foto.

Elisabetta Canalis è in vacanza nella sua Sardegna e si gode non solo il sole e la bellezza del mare, ma anche la parte artistica della sua terra. L’ex velina è tornata in Italia con sua figlia Skyler e in Sardegna ha allargato la famiglia adottando Lello, un cane abbandonato e di cui si è letteralmente innamorata. Per la passeggiata nella bellissima Alghero, l’ex velina ha così sfoggiato un vestito lungo e largo, capelli sciolti e senza una piega perfetta e ciabattina. Il risultato è un look in perfetto stile con la Sardegna di cui si sono letteralmente innamorati i suoi fans.

“Che figa che sei”, scrive una fan. E altri aggiungono: “Adoro il tuo vestito”, “Bellissima, complimenti”. C’è poi chi non gradisce le scarpe della Canalis, ma aggiunge: “stai bene anche con quelle scarpe”.

Elisabetta Canalis sponsorizza le bellezze della sua Sardegna

In questi giorni in cui è il Sardegna, la Canalis ne sta approfittando per mostrare alcuni dei luoghi più belli della sua terra come quello che vedete qui in alto. L’ex canalis, poi, ha consigliata di visitare, almeno una volta, Alghero.

“Alghero, uno dei luoghi che amo di più e che farà sempre parte della mia vita come Sassari, la mia città natale. Vi consiglio di fare un viaggio e di considerare questo luogo come meta dei vostri viaggi perché sono sicura che rimarrà nei vostri ricordi più belli”, trovando l’approvazione di molti followers.



Innamorata degli animali, la Canalis ha presentato ai fans Lello, il cagnolino che va ad aggiungersi alla famiglia e con cui potrà giocare Skyler. Esattamente come mamma Canalis, anche la piccola Skyler è innamorata dei cani.

