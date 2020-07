Emily Ratajkowski sa sempre come far impazzire i suoi fan su Instagram, foto con una magliettina davvero mini e forme in evidenza

Bruna o bionda, è sempre Emily Ratajkowski. Vale a dire, una delle modelle più sexy e seducenti dello showbusiness degli ultimi anni. La splendida statunitense, 29 anni, è ormai da quasi un decennio un volto fisso delle pubblicità più accattivanti, specialmente per quanto riguarda l’abbigliamento intimo. Non per caso, Emily ha varato una propria personalissima linea, che sta davvero facendo faville. Ma con una testimonial del genere, sarebbe strano il contrario. Il cambio di look non ha modificato minimamente il suo fascino. Anzi, le ha forse dato un tocco ancora più trasgressivo.

