Gravissimo lutto per il difensore del Tottenham, Serge Aurier. All’alba di questa mattina, il fratello Christopher (26 anni) è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Tolosa, in Francia. Sul luogo della sparatoria, una zona periferica della città, sono intervenuti i soccorsi che hanno trasportato il 26enne in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo. Sull’accaduto stanno indagando gli agenti della polizia francese che stanno cercando di rintracciare il responsabile dell’omicidio, attualmente in fuga. Anche la vittima, come il fratello, era un calciatore. Christopher era tesserato nel Tolosa Rodéo, società che milita in quinta divisione francese.

Questa mattina, lunedì 13 luglio, il fratello del calciatore ivoriano del Tottenham Serge Aurier è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco. L’omicidio si è consumato all’alba in una zona periferica della città di Tolosa, in Francia. La vittima, Christopher Aurier di 26 anni, secondo una prima ricostruzione, riportata dai media francesi e dall’agenzia Ansa, sarebbe trovata con una ferita d’arma da fuoco all’addome dai soccorsi giunti sul posto. Immediatamente i sanitari hanno trasportato Christopher presso l’ospedale della città francese, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. A nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia francese che adesso stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti ed il movente della sparatoria. Gli investigatori sono già sulle tracce del responsabile del delitto, che risulta essere attualmente in fuga.

Christopher Aurier, come il fratello Serge, era un calciatore, ma non era riuscito ad entrare nel mondo del professionismo. Attualmente, come riporta l’Ansa, era tesserato nel Tolosa Rodéo, club dilettantistico che milita nella quinta divisione francese.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.

Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020