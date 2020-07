Ginevra Lamborghini in costume batte Elettra, un fisico da 10 – FOTO

Ginevra Lamborghini ha pubblicato una story di Instagram in cui è in costume al mare su una spiaggia e ha così incantato i suoi follower

La sorella della cantante Elettra Lamborghini, Ginevra, ha condiviso una story su Instagram, in cui è in spiaggia seduta sul lettino e indossa un mini bikini che mette in mostra il fisico perfetto e appare molto più in forma della sorella cantante. La giovane Ginevra fa parte dell’azienda di famiglia, lavora infatti alla Lamborghini, la nota casa automobilistica. Si è laureata in Scienze e Relazioni Internazionali e Diplomatiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano poi si è iscritta alla facoltà di Culture e Tecniche del Fashion, è infatti una grande appassionata di moda.

LEGGI ANCHE -> Natasha Stefanenko in costume intero nero: un fisico da paura FOTO

Ginevra Lamborghini: carriera e interessi