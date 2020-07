Meravigliosa Giorgia Rossi. La telegiornalista di Sport Mediaset regala ai propri followers un altro scatto magnifico in cui lei appare radiosa come una stella

Il sorriso più bello tra le tante giornaliste sportive che affollano la televisione di casa nostra ce l’ha lei, Giorgia Rossi. La 33enne romana, trapiantata a Milano da tempo per motivi di lavoro, è uno dei volti di punta della redazione di SportMediaset. E lì ha anche trovato l’amore, dal momento che ormai già da parecchio tempo fa coppia fissa con il collega Alessio Conti.

Da svariato periodo la Rossi ha preso ad utilizzare il suo profilo personale Instagram er coltivare la sua immagine. E ci sta riuscendo benissimo, grazie a tanti scatti pubblicati con cadenza pressoché quotidiana. E tutti eleganti e mai oltre il limite del buongusto. Sempre bellissima e sempre sorridente, Giorgia ci rende partecipi tante volte di quelli che sono alcuni scorci delle sue giornate.

Giorgia Rossi, con lei la tv è più bella

Visualizza questo post su Instagram Waiting for…Sun-day. #dayoff Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506) in data: 11 Lug 2020 alle ore 5:57 PDT

Con eleganza e semplicità , ecco quindi che la vediamo negli uffici di Cologno Monzese oppure in una uscita tra amiche. O ancora in qualche momento libero. Ed in ognuno di questi scatti e video il comun denominatore è uno solo: il suo aspetto magnifico. Il sorriso di Giorgia incanta e ha la capacità di farci dimenticare le scocciature ed i momenti difficili che ognuno di noi si trova a dovere affrontare.

