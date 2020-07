Jessica Melena, gambe fuori, gonna corta dedica da Ciro Immobile – FOTO

Rapporto sempre più affiatato tra Jessica Melena e Ciro Immobile. La fidanzata festeggia il suo amato calciatore con una posa da urlo

Standing ovation per Jessica Melena, la moglie del calciatore, nativo di Torre Annunziata, Ciro Immobile, protagonista trascinatore della Lazio nei piani alti della classifica.

La coppia è molto affiatata e per chi non l’avesse capito, ora anche Instagram si prende la briga di condividere una bacinella piena d’amore. Un’emozione mai sopita e sempre in preda alle sorprese e ad un’accesa passione, come due fidanzati il primo giorno.

Nelle ultime ore però sia Jessica che Ciro sono rimasti vittime di frasi ingiuriose, in particolar modo nei confronti del calciatore professionista, a causa delle sue origini di stampo napoletano. “Coleroso, tumorato, andate via di qua” – così recitano i macabri virgolettati di un cittadino, di presunta fede juventina.

Nonostante le minacce via social, la coppia tra la donna abruzzese e il napoletano non si lascia ingannare dai pregiudizi e rilancia in bello stile, spazzando via ogni presunta nota di destabilizzazione nel rapporto sempre più compatto tra i due.

Jessica Melena, bellezza inconfondibile fa “gol” alle critiche su assist di Ciro

Un calcio deciso e decisivo alle critiche piovute sul conto della fantastica e travolgente coppia d’assi di cuori, targata Melena-Immobile.