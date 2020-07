Laura Pausini, in forma smagliante. Bellissima, mostra la sua grinta -FOTO

View this post on Instagram

Chi mi conosce e mi segue davvero sa che sono romantica e ribelle, dolcezza ed energia, anima e sfogo… proprio come il rock, che è sempre stato uno dei miei punti di riferimento musicali principali. Voglio iniziare la settimana così, con un lunedì rock! Quindi oggi la chitarrista di casa… sono io 🤟🏼🎸! Quien me conoce y me sigue de verdad sabe que soy romántica y rebelde, dulzura y energía, alma y liberación… como el rock, que siempre ha sido uno de mis puntos de referencia musicales preferidos. Así quiero empezar la semana, con un lunes rock! Hoy la guitarrista de casa… soy yo 🤟🏻🎸! People who really know and follow me, can say I’m romantic and rebel, sweetness and energy, soul and outburst… like rock music, that has always been one of my main reference in music. I want to start the week like this, with a rock Monday! So, …today the guitarist at home… it’s me 🤟🏼🎸! Os que me conhecem e me seguem sabem que sou romântica e rebelde, doçura e energia, alma e explosão… como o rock, que sempre foi um dos meus pontos de referência musical preferido. Assim quero começar na semana, com uma segunda-feira rock! Então hoje a guitarrista da casa… sou eu 🤟🏼🎸! Ceux qui me connaissent et me suivent vraiment savent que je suis romantique et rebelle, douce et énergique, âme et débouché… comme le rock, qui a toujours été un de mes points de référence musicale préférée. Je veux commencer la semaine comme ça, avec un lundi rock! Donc aujourd’hui la guitariste de la maison… c’est moi 🤟🏼🎸! #Rock #Monday #Guitar #Blue