Luca Laurenti e la moglie: triangolo con Paolo Bonolis?

Luca Laurenti e Paolo Bonolis sono uniti da sempre da un affetto fraterno. È stato proprio Bonolis a presentare a Laurenti la sua attuale moglie. Ma…

La storia d’amore tra Luca Laurenti e sua moglie Raffaella Ferrari va avanti ormai da molti anni, così come la sua secolare amicizia con il collega Paolo Bonolis. Il sodalizio artistico tra i due è di lunga data: dopo aver esordito insieme nel 1991 con Urka!, hanno proseguito la collaborazione in numerosi programmi Rai e Mediaset, da Sabato Notte Live fino ad Avanti un altro! passando per I cervelloni, Chi ha incastrato Peter Pan? e Striscia la notizia. Oggi dirigono insieme Ciao Darwin (1998-in corso), condotto da Bonolis e teatro di numerosi siparietti di Laurenti, intento, con ben poca fortunata, a conquistare il cuore di svariate ragazze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dani Menjíbar, l’ex concorrente di un reality spagnolo accoltellato in strada

Luca Laurenti su Bonolis: “Credevo avesse una storia con mia moglie”

A quanto pare, è stato proprio Paolo Bonolis a presentare all’amico Raffaella Ferrari, divenuta poi sua moglie. “Mi è subito piaciuta” ha rivelato Laurenti in una recente intervista. Poi ha ammesso a mezza voce: “Ma credevo ci fosse del tenero tra lei e lui. Quando ho capito che non era così, ho iniziato a corteggiarla“. Luca Laurenti e Raffaella Ferrari stanno insieme da ben 26 anni e i loro progetti sono sempre andati di pari passo. “Cerchiamo di restare uniti e generare amore” ha spiegato il conduttore nella stessa intervista, raccontando come lui e la moglie si siano sempre gestiti i loro spazi, senza rischiare di intralciare l’uno la carriera dell’altra.

Paolo Bonolis, moderno Cupido, non ha mai raccontato nulla a riguardo, ma sicuramente il suo impegno ha sortito l’effetto sperato. A quanto pare, non c’è mai stato nulla tra lui e la Ferrari: in compenso ha contribuito alla nascita di una stupenda storia d’amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morta Kelly Preston, era la moglie di John Travolta | L’annuncio

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter