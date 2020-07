La mappa regione per regione dell’epidemia: bilancio al 13 luglio

Il Ministero della Salute ha aggiornato nel pomeriggio la mappa regione per regione relativa all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese.

A quasi cinque mesi dal primo caso di contagio, continuano a salire i casi positivi nel nostro Paese, anche se gli incrementi, ormai da circa due mesi, sono molto più contenuti rispetto a marzo e aprile. A confermarlo anche oggi, il Ministero della Salute che ha diffuso sul proprio sito la tabella sanitaria che inquadra l’attuale stato dell’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese. Secondo i nuovi dati, prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi e dei ricoveri in terapia intensiva, mentre crescono i guariti che rappresentano ormai l’80% del totale delle persone che hanno contratto il virus. Purtroppo salgono anche i decessi con 13 vittime registrate da ieri.

Leggi anche —> Coronavirus, il bollettino del 13 luglio: i dati dell’epidemia

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: dati al 13 luglio, 13 nuovi decessi

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, come di consueto, è arrivato l’aggiornamento odierno dello stato dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Secondo la tabella sanitaria del Ministero della Salute sono 169 i nuovi casi di positività al virus da ieri che portano il totale a 243.230. Di questi risultano essere attualmente positivi 13.157 soggetti, ossia 22 in meno rispetto alla giornata di ieri. Si registra, inoltre, un nuovo alleggerimento per i reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani: ad oggi sono 65 i ricoveri totali con un decremento di 3 pazienti.

I soggetti guariti ad oggi in totale dall’inizio dell’emergenza risultano essere 195.106, ossia 178 in più di ieri. Infine si sono registrati nelle ultime 24 ore 13 vittime che portano il bilancio complessivo dei decessi in Italia a 34.967.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, lunedì 13 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 95.143 – 16.757 – 70.375;

– Piemonte – 31.504 – 4.112 – 26.339;

– Emilia Romagna – 28.958 – 4.269 – 23.496;

– Veneto – 19.401 – 2.039 – 16.950;

– Toscana – 10.326 – 1.122 – 8.869;

– Liguria – 10.032 – 1.559 – 8.255;

– Lazio – 8.338 – 845 – 6.601;

– Marche – 6.804 – 987 – 5.658;

– Trento – 4.881 – 405 – 4.450;

– Campania – 4.779 – 432 – 4.094;

– Puglia – 4.541 – 547 – 3.926;

– Friuli Venezia Giulia – 3.335 – 345 – 2.910;

– Abruzzo – 3.328 – 466 – 2.719;

– Sicilia – 3.100 – 283 – 2.694;

– Bolzano 2.673 – 292 – 2.286;

– Umbria – 1.450 – 80 – 1.362;

– Sardegna – 1.373 – 134 – 1.229;

– Calabria – 1.216 – 97 – 1.062;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.047;

– Molise – 446 – 23 – 410;

– Basilicata – 406 – 27 –374.

Leggi anche —> Covid-19 ora colpisce i giovani: l’allarme dallo Spallanzani

Leggi anche —> Covid-19, in arrivo il nuovo Dpcm: le misure che entreranno in vigore dal 14 luglio



Dal confronto con la tabella odierna con quella diffusa ieri, si evince che i 13 decessi delle ultime 24 ore sono registrati in cinque regioni: Lombardia (9), Piemonte (1), Lazio(1), Puglia (1), e Abruzzo (1). Zero casi di contagio da ieri, invece, a Trento ed in nove regioni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.