Miriam Leone e la FOTO da sballo datata un anno, pazzesca

Miriam Leone e il suo scatto che piace e anche tanto. Boom di like per la foto dell’estate dello scorso anno, sensualità allo stato puro

È trascorso precisamente un anno da una delle foto più belle che Miriam Leone ha pubblicato su Instagram. Uno scatto in spiaggia mentre sorseggia una limonata fresca. Un selfie che ha fatto il boom di like e che ha mandato letteralmente in tilt il web. Quasi 110 mila like e una valanga di commenti per la bella e rossa catanese che tiene incollati tutti i suoi fan al suo profilo Instagram.

“when life gives you lemons… #makelemonade #90s #cocktaildibenvenuto #salina #accussì” aveva scritto l’ex Miss Italia per salutare l’inizio dell’estate, lei che anche nella sua semplicità è sempre sensuale. Bikini a righe bianche e blu, spalle scoperte, occhiali da solo e capelli al vento. Non serve altro a Miriam Leone per fa innamorare tutti. Ora conduttrice e attrice apprezzata, è seguitissima sui social tanto che i suoi followers arrivano a 1,2 milioni.

La bella conduttrice non posta frequentemente degli scatti ma quelli che condivide sono sempre apprezzatissimi. Questo della scorsa estate è stato davvero pazzesco. E quello di questa estate 2020, il più bello e sensuale quale sarà? Cosa ci riserverà la catanese?

Nel mentre, in queste prime giornate di caldo, ha già concesso degli scatti davvero inediti per la sua persona.

