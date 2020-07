Splendida Miriam Leone, gambe da favola e fascino e sensualità da vendere. L’attrice siciliana è un vero e proprio dono della natura e posa così.

Se c’è una donna che rappresenta al meglio la femminilità e la bellezza quella è Miriam Leone. Che con le sue gambe fa perdere la testa a tutti. La 35enne di Catania ci mostra uno scorcio del nuovo spot per L’Oreal che la vede come testimonial.

LEGGI ANCHE –> Le Donatella | quel bacio social tra loro che infiamma i fans | FOTO

L’abitino rosso che la ricopre contribuisce a dare ulteriore fascino a Miriam, che comunque già brilla di suo di luce propria. Sensualissima come sempre, pur essendo una donna portata alla semplicità, alla risata ed anche spesso all’autoironia. Sarà per questo che la Leone piace, e non solo agli uomini ma anche a tante altre ragazze e meno giovani. Forse perché c’è chi la inquadra anche come una amica, una sorella od una cugina ideale. Mentre gli uomini pensano giustamente soltanto a desiderarla come prototipo perfetto di donna.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli | in costume da bagno è show sensazionale | FOTO

Miriam Leone gambe, accoppiata vincente

Visualizza questo post su Instagram Bigodini e camerini 🐁💕 #accussì Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:11 PDT

Sono tanti gli ambiti in cui abbiamo potuto ammirare la rossa catanese negli ultimi tempi. Dalle serie tv – 1994 – ai film – L’Amore a Domicilio e Diabolik, che sarà di prossima uscita, n.d.r. – fino a diversi programmi televisivi e ad alcuni spot pubblicitari. Negli ultimissimi tempi lei ha prestato il volto anche per la pubblicità di NowTv. E come sempre sa essere molto persuasiva. Del resto gli argomenti non le mancano di certo.

LEGGI ANCHE –> Giorgia Rossi | incantevole con il suo sorriso | FOTO

La siciliana conquista tutti con il suo sorriso e poi con quello sguardo conturbante unito ad una capacità espressiva alla quale è veramente difficile resistere. E come sempre, ammiratori e followers non fanno che elogiarla.