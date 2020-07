Monica Bellucci sempre più splendida | Ammiratori stregati – FOTO

Monica Bellucci non finisce mai di stupire: nuova foto tramite il proprio profilo Instagram da parte dell’attrice umbra, ogni giorno più bella

Monica Bellucci sempre più meravigliosa giorno dopo giorno. Sensualità, bellezza ed eleganza contraddistinguono l’attrice umbra. Caratteristiche che emergono evidentemente anche dal suo profilo Instagram. La donna lo aggiorna spesso con nuovi contenuti, come storie, video o foto. Ed è proprio di una foto che vogliamo parlare oggi.

Prima però un excursus sulla star, ormai non solo italiana ma internazionale. Monica nasce a Città di Castello, in provincia di Perugia. Ora però la troviamo da tempo in Francia. Gli elementi caratterizzanti dell’attrice sono fa sempre stati bravura e bellezza. Proprio da questo punto di vista, per lei sembra essersi fermato il tempo.

