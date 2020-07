Al 31 Dicembre 2019 la popolazione residente in italia ammontava a 60.244.639 unità, quasi 189 mila in meno rispetto all’inizio dell’anno (-0,3%).

La recessione demografica, in base a quanto esposto dall’Istat, è dovuta al calo dei cittadini italiani. Si tratta dello -0,4% in meno(circa 844 mila in meno in cinque anni).

Al contempo la popolazione residente di cittadinanza straniera è aumentata di oltre 292 mila unità ma l’incremento è sempre più deboole: al 31 dicembre 2019 sono 5.306.548 i cittadini stranieri iscritti in anagrafe, l’8,8% del totale della popolazione residente, con un aumento, rispetto all’inizio dell’anno, di sole 47 mila unità (+0,9%).