Pamela Prati in piscina, via il reggiseno resta solo in slip – Foto

Pamela Prati super sensuale in piscina: toglie il reggiseno e resta solo in slip: la foto da infarto fa impazzire i fans.

Foto bollentissima e super sensuale per Pamela Prati che continua a rendere super hot l’estate 2020. Di spalle, mostra la schiena nuda dopo aver tolto il reggiseno e restando solo in slip e la reazione dei fans non si fa attendere che s’inchinano di fronte alla sua statuaria bellezza. Il fascino di Pamela Prati è identico a quello che sfoggiava all’inizio della carriera. Gli anni passano, ma per Pamela Prati il tempo sembra essersi fermato.

Pelle liscia e levigata, fisico scolpito, snello e in perfetta forma rendono la Prati una delle donna più belle del mondo dello spettacolo. Una bellezza che ha ricevuto in dono da madre natura e che è riuscita a mantenere e proteggere seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata un regolare esercizio fisicio.

