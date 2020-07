Paola Turani è una vera espressione di sensualità e bellezza – FOTO

View this post on Instagram

Ci siamo. La storia che tutti volevamo leggere da due anni, la storia delle storie: la storia dei tatuaggi del Serpella. Avevo perso le speranze e alla fine credevo non ci fosse nemmeno una storia. Avete presente i “tatuaggi fatti a caso, magari dopo una sbronza” ecco. E invece no. Un significato, in fondo in fondo, c’è. Il tribale della spalla destra era l’inizio di un progetto ben chiaro nella sua testa: voleva tatuarsi tutta la schiena. Per fortuna si è fermato subito. Si è tatuato prima di andare al matrimonio di un suo amico (si ricorda che quella sera, post tattoo, ha cambiato 4 camicie bianche) -il tribale della spalla sinistra invece è stato disegnato direttamente su di lui a caso per coprire altri due tatuaggini (un draghetto e uno scorpioncino, che teneri) Questo è ancora incompiuto. Lo vuole terminare con un tatuaggio dedicato a me (non so se essere felice o preoccupata😂) Sulla schiena ha tatuata una piccola aquila. La stessa aquila era disegnata sulla sua prima Harley Davidson e per farla uguale il tatuatore ha ricalcato il rapace direttamente dal serbatoio giallo della sua moto portata in negozio (che nel mentre perdeva benzina, ha specificato) Era il 1992. Per ultimo sul polpaccio destro ha tatuato uno squalo martello, fatto da un’artista a San Diego California mentre viveva lì, ispirato alle immersioni e alla sua passione per la navigazione. Sta pensando di farne un altro sulla gamba sinistra dedicato ai cani. io ci vedrei bene Nadine tribale. La passione per il tribale, ad oggi, è ancora sconosciuta. Stay Tuned – E ora potete chiudere l’Instagram.