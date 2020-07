Un uomo di 38 anni è deceduto in un incidente stradale in scooter avvenuto ieri mattina a Ramon di Loria, in provincia di Treviso. Gravemente ferita l’amica di 21 anni.

Un terribile incidente stradale si è verificato all’alba di ieri mattina a Ramon di Loria, in provincia di Treviso. Nello schianto un uomo di 38 anni ha perso la vita, mentre l’amica che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Secondo una prima ricostruzione, i due si trovavano a bordo di uno scooter 125 che, per cause ancora in fase di accertamento, è finito fuori strada. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 per soccorrere i due occupanti del mezzo sbalzati dalla sella.

Per il 38enne, purtroppo, non c’è stato più nulla da fare: i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo. La ragazza è stata, invece, trasportata in ospedale, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Treviso, scooter finisce fuori strada: muore un 38enne, gravemente ferita l’amica

Un morto ed un ferito grave, questo il bilancio dell’incidente consumatosi ieri, domenica 12 luglio, all’alba a Ramon, frazione del comune di Loria (Treviso). A perdere la vita, Davide Tesfazsion, un 38enne di Bassano del Grappa. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla redazione di Treviso Today, la vittima stava viaggiando lungo via Ca’ Leoncino insieme ad un’amica di 21 anni a bordo di uno scooter, un Piaggio 125 che improvvisamente è finito fuori strada. I due occupanti sono stati sbalzati dal mezzo finendo sull’asfalto.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 38enne, avvenuto sul colpo. La ragazza è stata trasportata presso l’ospedale di Castelfranco Veneto, dove ora è ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Treviso che hanno provveduto ai rilievi ed i primi accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno fatto finire lo scooter fuori strada.