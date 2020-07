Asintomatica contagia in ascensore più di 70 persone

Asintomatica, non sapeva di aver contratto il Coronavirus, infetta inconsapevolmente più di 70 persone tramite una reazione a catena dopo un viaggio in ascensore

Non sapeva di essere infetta, non mostrava alcun sintono. Così, una donna nella provincia di Heilongjiang, in Cina, dopo un viaggio di 60 secondi in ospedale, si è resa spiacevolmente protagonista di una serie di contagi che hanno coinvolto decine di persone.

La vicenda ha inizio il 2 aprile scorso. Un uomo viene ricoverato per un ictus e vengono ignorati tutti i suoi sintomi riconducibili al Covid19. Era stato portato in ospedale dai figli, probabilmente anche loro infetti. Nel giro di pochissimo tempo 28 persone nella stessa struttura vengono trovate positive. L’uomo viene quindi trasportato in un ospedale diverso, anche lì 20 nuovi contagiati.

Determinante un viaggio in ascendore di un’ asintomatica

Nello stesso periodo e in una zona vicina, un’altra persona risulta esposta al Coronavirus. I due si conoscevano e, risalendo ai loro spostamenti, si è potuto evincere che fossero presenti ad una medesima riunione.

Ma come è possibile che sia avvenuto il contagio? Si è scoperto che una donna del condominio del secondo paziente si era messa in autoquarantena dopo un viaggio negli USA. Lei, asintomatica, non aveva mai avuto nessun tipo di rapporto con l’uomo. La deduzione è stata semplice. Si ritiene che la figlia del paziente B abbia contratto il virus toccando la pulsantiera dell’ascensore del palazzo, utilizzato anche dalla donna infetta, abbia poi contagiato il padre e da lì è partita una reazione a catena.

L’episodio è al vaglio del CDC, il Centro Statunitense per il Controllo delle Malattie, per capire quanto e come una singola persona possa costituire un pericolo.

