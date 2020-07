Atalanta, paura per Luis Muriel: ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta

L’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel è stato ricoverato presso una clinica di Bergamo dopo essere caduto sul bordo di una piscina.

Paura per l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel. Il centravanti colombiano, mentre si trovava a pranzo insieme ai suoi compagni sarebbe scivolato sul bordo di una piscina procurandosi un trauma cranico con ferita lacero-contusa. Il giocatore 29enne si troverebbe attualmente ricoverato in una clinica di Bergamo in condizioni non gravi. Stando alle prime informazioni trapelate ad ora, come riporta la redazione di Sky Sport, non sarà a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini per il match contro il Brescia, in programma stasera al Gewiss Stadium.