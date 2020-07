Lei colpisce per la sua semplicità e per la capacità di sapere fare autoironia. Ma anche l’aspetto fisico di Aurora Ramazzotti è da applausi. Eccola ancora in posa su Instagram per i suoi ammiratori.

Di Aurora Ramazzotti si parla spesso, e sempre in termini positivi. La figlia del cantante Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker ha preso il meglio da entrambi i genitori. In più unisce, alle sue qualità caratteriali, anche il gradevole aspetto che la contraddistingue.

In qualsiasi modo appaia, lei riesce a piacere a tutti. E ce ne dà un esempio su Instagram, dove, impegnata in un collegamento per ‘Ogni Mattina’ per TV8, la vediamo entrare a stretto contatto con la natura. Si trova presumibilmente in una località di montagna, a giudicare anche dall’abbigliamento. Ed è sempre un piacere da ammirare.

Aurora Ramazzotti, sempre graziosa in ogni sua posa