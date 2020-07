Benedetta Fatto in casa: Ricetta crostata di ricotta pesce e amaretti – Video

Benedetta Fatto in casa sui social lancia una nuova ricetta perfetta per l’estate nella quale si incontrano sapori contrastanti ma buoni

Non si ferma nemmeno con l’arrivo dell’estate e del caldo Benedetta Rossi. La food blogger di Fatto in casa da Benedetta continua a sfornare ricette senza mai abbandonare chi la segue ormai da anni.

Lei che si è sempre mostrata nella sua semplicità e che proprio per questo ha conquistato il suo pubblico. Vera, senza filtri e soprattutto una donna come tante altre che ama preparare e sperimentare in cucina per poi condividere con il suo pubblico social le sue creazioni.

E anche in uno degli ultimi post Benedetta ha fatto una confessione inaspettata. Mentre era in un ristorante a cena con suo marito ha confessato di non saper aprire gli scampi. Piccola defaiance per lei che è una vera esperta di cucina ma che come sempre la rende vera e autentica per quello che è e anche vicina a tutte le donne.

Piccola parentesi a parte, Benedetta è tornata a lanciare le sue ricette e l’ultima postata è veramente molto invitante e facile da preparare.

LEGGI ANCHE –> Benedetta Fatto in casa, ricetta nocino – Video