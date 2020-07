Strepitosa Cecilia Rodriguez, gli ultimi scatti sul suo profilo Instagram incantano. E lei fa gli auguri al suo Ignazio Moser in questo modo incantevole.

Visualizza questo post su Instagram FELIZ CUMPLE MI AMOR 🎂🥳🤍 Ti amo Nachito, Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 14 Lug 2020 alle ore 1:40 PDT

Chi non vorrebbe avere al proprio fianco una donna come Cecilia Rodriguez? La 30enne modella argentina ci sta regalando di giorno in giorno un vero e proprio campionario di fotografie di quelle da far perdere la testa.

Merito del suo corpo da sballo e di quegli sguardi che solo lei sa lanciare. Sensuale, bellissima, provocatrice, ed in più dotata di un carattere forte, la sudamericana è riuscita a staccarsi di dosso l’etichetta di sorella di Belen Rodriguez. Sono tanti i servizi fotografici nei quali lei è la protagonista assoluta e strappa consensi ai suoi tantissimi ammiratori. Da molto tempo ormai ha accanto a lei, a farle da cavaliere, il bel Ignazio Moser. L’ex sportivo, una volta ciclista come papà Francesco prima di ritirarsi in giovane età nonostante i buoni risultati conseguiti in carriera, fa oggi l’imprenditore vinicolo, e con un certo successo.

Cecilia Rodriguez, sensuale e sempre bellissima