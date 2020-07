Cene estive in casa, i consigli su come organizzarle in sicurezza

Le cene estive in casa con parenti e amici permettono di riappropriarsi di quella convivialità persa per troppi mesi pur nel rispetto delle norme di sicurezza

La convivialità è quello che ci piace e ci è sempre piaciuto. L’estate accentua questo sentimento e ancora di più in questa summer 2020 dopo la reclusione forzata del lockdown. Ma come tornate a vivere la convivialità quella delle cene estive, fatta tra amici e familiari, ma in sicurezza?

Il lockdown è finito ma non dobbiamo dimenticare che l’emergenza sanitaria non va in vacanza e il fantasma dei contagi è sempre dietro l’angolo. Anche per questo, forse, gli italiani non sono ancora propriamente pronti per tornare alla normalità al 100% e tendono a rimanere in casa piuttosto che recarsi in locali e ristoranti, luoghi per eccellenza affollati e molto caotici.

Ecco perché questa sarà la stagione delle cene estive fatte in casa, in giardino o in balcone, per stare all’aria parta, in compagnia e in sicurezza. Ma come comportarsi per non rischiare che anche la propria casa diventi un luogo pericoloso? Basta seguire alcune semplici regole.

Cene estive, le regole da seguire

Ci sono alcune regole che serve adottare e rispettare per chi si appresta ad organizzare delle cene a casa. Regole di buon senso che aiutano a mantenere la sicurezza tra invitati e organizzatori. Non serve che un po’ di organizzazione e comprensione e tutto il resto vien da sé per vivere ancora in allegria l’estate.

La prima cosa da fare è inserire all’ingresso di casa il gel disinfettante e le salviette monouso così da permettere a tutti di igienizzare le mani. Sarebbe cosa utili igienizzare anche le scarpe con un prodotto ad hoc appena si arriva in casa.

Per chi ha gli spazi adeguati il consiglio è di allestire il tavolo per la cena all’aperto, in balcone come in terrazzo o in giardino facendo cura di apparecchiare e disporre i posti a sedere dei commensali con almeno un metro di distanza.

Altra linea da seguire sarebbe quella di evitare, come si fa nei ristoranti, buffet e finger food. È consigliato servire la cena direttamente nei piatti, evitando piatti o ciotole da mettere al centro-tavola che toccherebbero tutte come anche le posate da portata.

Altre piccole accortezze sarebbero da adottare: servire il pane già tagliato e far servire acqua e vino da una sola persona.

Infine, se non si dispongono spazi all’aperto è meglio evitare di tenere il condizionatore rivolto sul tavolo.

