Meravigliosa Dayane Mello. La modella brasiliana libera la propria bellezza assoluta e conquista migliaia di ammiratori con degli scatti davvero fantastici.

La conosciamo in particolar modo dal 2014. È proprio da allora che la magnifica Dayane Mello si è fatta conoscere in Italia, diventando un personaggio noto dalle nostre parti per via di diverse partecipazioni televisive. Ora lei ci regala una serie di scatti da bollino rosso, guardando i quali le temperature estive di questo periodo ci sembreranno anche più torride.

La 31enne brasiliana originaria di Florianopoli è assolutamente irresistibile. Di una sensualità e di una bellezza tali da far svenire. In una foto in particolare, Dayane appare in biancheria intima scura mentre si sta scattando un selfie allo specchio. Il suo volto è parzialmente coperto dai suoi capelli fluenti. Ma si intravedono le labbra. Poi ciò che non si vede fa il resto. Strepitosa. Ma sono tante altre le immagini che la sudamericana regala ai suoi ammiratori. Noi in Italia la conosciamo per la sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ nel 2014.

