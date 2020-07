Sempre esplosiva e bombastica, Elettra Lamborghini si mette ancora una volta in bella mostra su Instagram. La cantante bolognese è la solita ‘bomba’.

Visualizza questo post su Instagram Fuori ora il video de #LaIsla 😍🏝 OUT NOW on Youtube!!!😋 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 14 Lug 2020 alle ore 5:07 PDT

Come al solito Elettra sa sempre come prendersi la scena ed attirare tutti gli occhi su di sé. La 25enne cantante bolognese, che abbiamo potuto ammirare anche all’ultimo Festival di Sanremo, ancora una volta si lascia ammirare in pose super bombastiche.

LEGGI ANCHE –> Maria Pedraza | bocca da baciare e sguardo da brividi | FOTO

La regina italiana del twerking ama molto scherzare su sé stessa. Molti post che la vedono protagonista sono fortemente autoironici. E lei piace moltissimo anche per questo motivo. La Lamborghini è la prima a scherzare sulla propria immagine. Una cosa capitata non poche volte ad esempio durante il lockdown, con la complicità anche del fidanzato ‘Afrojack’. Lui è il dj olandese Nick van de Wall.

LEGGI ANCHE –> Jasmine Carrisi | scatto ribelle su Instagram | ‘Da sempre così’ | FOTO

Elettra Lamborghini, lei deve difendersi dall’ascesa della sorella Ginevra

Intanto, sempre tornando al discorso social, Elettra deve guerreggiare con chi non ti aspetti. Si tratta della sorella minore Ginevra, assolutamente sontuosa e foriera di una bellezza del tutto diversa. Mentre infatti la prima fa leva sul suo essere prorompente ed esplosiva, Ginevra punta tutto sulla sua innata delicatezza.

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello | selfie ad alto contenuto di erotismo | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Foto con l uccello in mano. 😂🦜 Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:03 PDT

Ginevra che è fisicamente diversa: bionda, più slanciata e dai lineamenti più delicati. Ma entrambe sono bellissime ed estremamente desiderabili. Ed in tutto ciò a vincere sono i loro followers.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter