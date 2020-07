Elisabetta Canalis in costume, trasparenze esplosive – FOTO

Elisabetta Canalis su Instagram regala uno scatto da infarto, posa in costume e forme generose tra trasparenze pericolose

La bellezza, la classe e il fascino di Elisabetta Canalis sono ineguagliabili, anche a distanza di tempo. E’ oggi una donna nel pieno della maturità, lontana da come l’abbiamo conosciuta diversi anni fa, giovanissima, al suo debutto nel mondo dello spettacolo come velina di Striscia la Notizia. Ma la splendida sarda ci accompagna ormai da circa un ventennio, regalando sempre sprazzi di sensualità e femminilità senza eguali. La carta d’identità della showgirl a settembre reciterà 42 anni, ogni volta di più non si può che rimanere ammaliati davanti ai suoi scatti che ce la ripropongono sempre in splendida forma.

