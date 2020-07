Eva Henger sirenetta in piscina, che gambe – FOTO

Eva Henger continua a lasciare a bocca aperta tutti i suoi fan con altri scatti dalla piscina. Il marito Massimiliano Caroletti la segue e la esalta in ogni foto

Eva Henger, 47 anni e alle spalle una professione come ex pornostar, continua negli anni ad essere la beniaminia di moltissime generazioni che l’hanno vista presienziare anche a moltissimi programmi televisivi come madrina e valletta. Eva dal 21 giugno si trova all’Isola di Ponza davanti il Golfo di Gaeta dove sta trascorrendo delle super vacanze all’insegna del relax completo.

Gli shooting per l’ex attrice non mancano e continua a deliziare i suoi numerosissimi fan di Instagram – quasi 950mila – con scatti in piscina direttamente dalla fotocamera del marito Massimiliano Caroletti che la segue ovunque.

Eva Henger come una sirenetta appena uscita dall’acqua

Eva Henger nell’ultima foto pubblicata sembra una Minerva imperiale seduta a terra in posa maestosa: fissa la camera con fare ammiccante e sensuale, bikini ridotto per esaltarne le forme abbondanti ma toniche, capello raccolto. Oltre 9mila likes in pochissime ore e commenti che la venerano all’unisono: “Eva oltre alla dieta hai fatto qualche altra cosa al corpo…. Veramente mi sembri una ragazza di 25 anni, mi complimento con te per la tua splendida forma”, scrive una ragazza. Ma ancora “Mi sei passata improvvisamente davanti….sono svenuto. BELLA!😀”.

Eva Henger è solita lasciare una frase meditativa in ogni sua foto pubblicata e in questa leggiamo: “Per il mondo tu puoi essere solo una persona, ma per una persona tu puoi essere il mondo. For the world you can only be a person, but for a person you can be the world”.

