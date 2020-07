Federica Nargi in bianco è una fata, beato Alessandro Matri – FOTO

La modella supersexy di casa Matri, Federica Nargi fa il pieno di likes su Instagram dopo uno scatto attraente e ricco di fantasia

Una bomba di passione ultraspaziale può essere definita la supersexy modella di casa Matri, Federica Nargi. La showgirl e attrice di origine romana non ha brillato in carriera, rimediando un misero e rappresentativo undicesimo posto durante l’edizione di Miss Italia 2007. Da quel giorno in poi Federica ha scalato le gerarchie tra la concorrenza più spietata ed ora vanta di un appeal mediatico di tutto rispetto.

L’ausilio è arrivato anche da una figura calcisitca con la quale condivide la privacy familiare, ossia Alessandro Matri. L’attaccante di Sant’Angelo Lodigiano, nonostante le sue 35 primavere vive una seconda giovinezza tra i professionisti, dopo aver firmato il contratto con l’attuale club, il Brescia del presidente Cellino. Nonostante la classifica deficitaria della società biancoazzurra, Alessandro Matri sembra fuori dai margini del progetto bresciano, ma non aleggia alcun dubbio sulla vita da bomber, condotta tra le mura di casa.

Il rapporto con la Nargi è una sentenza giornaliera, mentre dalla loro unione si sono aggiunte allo stato di famiglia le figlie Sofia e Beatrice. D’altro canto la showgirl romana, Federica Nargi si diletta come testimonial principale dei grandi eventi di bellezza e cosmesi in giro per il Paese.

Federica Nargi, una stella nascente sul mare luccicante

Federica Nargi, la super lady di proprietà di Alessandro Matri è un pozzo di bellezza supersonica. Il suo profilo Instagram può vantare di una caratura d’alto livello di appeal, con i suoi quasi 4 milioni di followers al suo seguito.

L’estate brilla non solo per le star più acclamate e cliccate del pubblico nazionale, ma produce effetti strabilianti anche per Federica Nargi. La diva 30enne di origine della Capitale sta vivendo un periodo mozzafiato tra scatti lucenti e abbronzature stagionali.

L’ultima foto di profilo ritrae una Federica in versione calda e attraente, con tanto di posa ammiccante sulla balconata dei sogni. Il luogo è un angolo segreto del Paese, adatto al saggio fascino della Nargi, Polignano a Mare.

La località pugliese è un trend d’attrazione turistica per tanti vip del mondo dello spettacolo, compresa Federica Nargi, immortalata con un outfit estivo da bellezza discesa in terra con la luna piena sullo sfondo, che scalda il lembo di mare, bagnante la città.

Vestito bianco, formato estate con pizzo a fiocco affascinante e una gonna corta svolazzante che fa letterlamente sobbalzare i fan dalle poltrone.

“SEI.❤️; Mi fai battere L atrio destro e l atrio sinistro che faccio un open space amore miooo; Un angelo sceso dal cielo 😍😍❤️❤️❤️❤️; Una stella a Polignano 😍🔝”.



