Sempre bellissima, Jasmine Carrisi mostra però di avere molto di più rispetto al suo magnifico apparire esteriore. Lei dimostra di avere anche carattere.

Visualizza questo post su Instagram swagging since day 1 Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 3:47 PDT

Ora che ha intrapreso in via ufficiale la carriera musicale, la bellissima Jasmine Carrisi ha scelto di incrementare ulteriormente la sua attività su Instagram per coltivare la propria immagine. Non che ce ne fosse bisogno. La giovane figlia di Al Bano e di Loredana Lecciso poteva già vantare su di un folto seguito di ammiratori. Attualmente la sua fanbase consta di 68mila followers. E sono tutti pazzi di lei.

Nell’ambiente musicale la 19enne sarà nota solamente come Jasmine. Infatti, anche su consiglio di suo padre, ha scelto di non avvalersi del cognome ‘Carrisi’. La cosa potrebbe crearle più problemi che altro, oltre alla scomoda etichetta di ‘figlia di’. Lei vuole andare avanti con le sue sole forze. Ed i motivi per credere che ce la farà abbondano. Infatti Jasmine ha talento, come si può evincere anche da alcuni suoi post video sui social in cui canta.

Jasmine Carrisi, il tenero scatto in cui era già ribelle

Visualizza questo post su Instagram 💦💦💦 Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 10 Lug 2020 alle ore 8:59 PDT

Di recente c’è anche stato il debutto ufficiale con la sua prima fatica canora ‘Ego’. Il suo stile è sul rap-trap, genere molto in voga tra i giovani. Per il resto Jasmine vuole fare capire di non essere più la piccola di casa Carrisi. Ormai si sente una donna in tutto e per tutto e tra i suoi propositi da realizzare c’è anche quello di girare il mondo per vedere più posti possibili. Nel frattempo la ragazza si mostra in uno scatto che la ritrae bambina e nella quale lei si autodefinisce “spavalda da sempre”.

Visualizza questo post su Instagram link in bio Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi) in data: 9 Lug 2020 alle ore 1:15 PDT