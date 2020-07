Justine Mattera è una fata bianca: il costume striminzito è trasparente – FOTO

Justine Mattera è una fata bianca: la showgirl è un vero spettacolo della natura con il costume striminzito e trasparente, foto.

Justine Mattera è un vero e proprio spettacolo della natura. Costume bianco intero, ascollato sul decolletè, capelli bagnati e un fisico mozzafiato nell’ultima foto pubblicata su Instagram. Un’immagine in bianco e nero, super sensuale scattate alle Cale di Otranto e con cui Justin Mattera conferma il suo indiscutibile fascino.

“Questo è il risultato di chi si allena… Complimenti Justine”, “Sempre bellissima, wow”, “Meravigliosa”, “La più bella di tutte, questa foto è top”, “Splendida”, “Cara justine la classe è classe è inutile discuterne e tu ne hai da vendere. Sei perfetta”, scrivono i fans letteralmente incantati dalla Mattera.



Justine Mattera in versione mamma; le foto con i figli fanno il boom di like

Justine Mattera, tuttavia, incanta anche in versione mamma. Le foto con i figli Vivienne e Vincent, nati dal matrimonio con Fabrizio su cui ha detto in una vecchia intervista. “Siamo una coppia solida e complice, abbiamo due bellissimi figli e viviamo in una bellissima casa. Non potrei chiedere di più”.

