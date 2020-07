Ludovica Valli, la blogger con il fisico migliore di Belen – foto

Ludovica Valli segue le orme della sorella. Influencer e modella, Uomini e Donne è stata la svolta. I suoi fan la adorano

Classe 1997, Ludovica Valli è una ragazza giovanissima che all’età di 23 anni è già al centro del mondo del gossip. La piccola è la sorella di Beatrice Valli, anche lei influencer e modella, entrambe lavorano in questo ambito e la loro è una bellezza made in Italy. Una mora, l’altra bionda, le due hanno iniziato la loro carriera lavorativa dopo la partecipazione al programma televisivo pomeridiano Mediaset, Uomini e Donne. Da lì per entrambe è arrivata la svolta.

Ludovica Valli, la sua bellezza è da invidia