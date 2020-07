La mappa regione per regione dell’epidemia: aggiornamento al 14 luglio

Aggiornata anche oggi dal Ministero della Salute la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 diffusasi nel nostro Paese ormai da quasi cinque mesi.

Ancora in calo i dati riportati dalla tabella sanitaria pubblicata dal Ministero della Salute nel pomeriggio di oggi che confermano il trend positivo degli ultimi due mesi. Stando all’ultimo aggiornamento scendono i soggetti attualmente positivi e dei ricoveri in terapia intensiva, mentre salgono parallelamente le persone guarite. Salgono anche i casi di contagio e le vittime in Italia, ma con incrementi molto più contenuti rispetto a quelli registrati durante i mesi di marzo ed aprile.

Intorno alle 17, come di consueto, è arrivato l’aggiornamento del Ministero della Salute sullo stato dell’epidemia da coronavirus, che ha sostituito da tempo il bollettino della Protezione Civile. Stando alla tabella sanitaria di oggi, martedì 14 luglio, i casi di contagio hanno raggiunto i 243.344 con un incremento nelle ultime 24 ore di 114 casi positivi. In calo risultano essere, invece, i positivi attuali che ammontano a 12.919, ossia 238 in meno rispetto a ieri. Decrescita anche per quanto riguarda i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva: 60 in totale e 5 in meno di ieri.

Salgono ancora sensibilmente le persone guarite (+335), il cui bilancio complessivo è giunto a 195.441. Infine, si evince dalla tabella odierna, il numero dei decessi è salito a 34.984, di cui 17 registrati nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Ministero della Salute, aggiornata ad oggi, martedì 14 luglio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 95.173 – 16.760 – 70.461;

– Piemonte – 31.507 – 4.115 – 26.478;

– Emilia Romagna – 28.971 – 4.271 – 23.511;

– Veneto – 19.420 – 2.041 – 16.952;

– Toscana – 10.330 – 1.125 – 8.894;

– Liguria – 10.038 – 1.561 – 8.283;

– Lazio – 8.356 – 846 – 6.616;

– Marche – 6.805 – 987 – 5.658;

– Trento – 4.881 – 405 – 4.450;

– Campania – 4.779 – 432 – 4.095;

– Puglia – 4.541 – 547 – 3.926;

– Friuli Venezia Giulia – 3.338 – 345 – 2.907;

– Abruzzo – 3.328 – 467 – 2.740;

– Sicilia – 3.115 – 283 – 2.695;

– Bolzano 2.674 – 292 – 2.287;

– Umbria – 1.450 – 80 – 1.362;

– Sardegna – 1.374 – 134 – 1.230;

– Calabria – 1.216 – 97 – 1.062;

– Valle d’Aosta – 1.196 – 146 – 1.046;

– Molise – 446 – 23 – 414;

– Basilicata – 406 – 27 –374.

I 17 decessi registrati nelle 24 ore appena trascorso sono stati segnalati in otto regioni: Lombardia (3), Piemonte (3), Emilia Romagna (2), Veneto (2), Toscana (3), Liguria (2), Lazio(1) e Abruzzo (1). Non vi sono stati nuovi casi di contagio, invece, a Trento ed in otto regioni.

