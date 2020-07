Maria Grazia Cucinotta, l’estate calda continua | Magliettina e shorts, una ragazzina – Foto

Maria Grazia Cucinotta lungo le pendici del vulcano con un fisico a prova di teenagers non teme l’età che avanza

Sembra proprio una ragazzina Maria Grazia Cucinotta in cima al vulcano delle Isole Eolie. Continua così la sua estate calda a suon di scatti nei quali per lei il tempo sembra che non passa mai. Fisico scolpito, atletica, snella e con indumenti casual, l’attrice siciliana si gode la sua terra.

Non sembra quasi lei che con i capelli al vento si appresta a salire ancora più in alto. Canotta mimetica e shorts color verde militare, giubbino di jeans legato in vita e scarpette. Una teenager a guardarla senza sapere che per lei gli anni ci sono, ma solo sulla carta. Gambe snelle e in perfetta forma come tutto il fisico del resto.

La prosperosa siciliana scrive: “Tra le solfatare del cratere di Vulcano…. #vulcanoisland #vulcano #eolie #eolianislands #isole #cratere #solfatara #mariagraziacucinotta #mariagraziacucinottastyle”. Tanti like e commenti per la Cucinotta che sa farsi apprezzare nella sua veracità da siciliana doc. “Bellissima creatura unica fantastica meravigliosa bambolina 💋💋❤️❤️ o ancora “Se rinasco voglio essere la Cucinotta🤪”. Solo alcuni degli apprezzamenti che arrivano indistintamente da donne ed uomini.

Lei che sempre bella ma molto riservata ha fatto un ulteriore passo importate per la sua vita.

