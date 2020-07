Martina Stella, serie di scatti in costume dove fa vedere tutti i suoi lati – FOTO

Martina Stella “baciata dal sole” a bordo piscina incanta tutti per a sua innata sensualità. La shooting a Roma per la linea di beachwear è un successo

Martina Stella, la ragazza del film “L’ultimo bacio” di Muccino ormai di anni ne ha 36 ma è ancora bellissima, anzi forse più bella di quando aveva solo 16 anni. Però come allora continua a fare strage di cuori per la sua fisicità statuaria e longilinea, il volto angelico ma dalle fattezze di una divinità.

Due settimane fa l’avevamo lasciata con uno shooting a Palazzo Dama a Roma per Blumarine in cui ci annunciava la sua imminente partenza per Forte dei Marmi ma ancora è nella capitale. Continuano i servizi fotografici di promozione dei nuovi outfit beachwear dell’estate che la vedono radiosa e smagliante come non mai.

Martina Stella ha incantato Instagram condividendo degli scatti da capogiro