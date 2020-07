Matilde Brandi in bicicletta fa girare tutti quando passa , che schianto – Foto

Matilde Brandi, ballerina e conduttrice tv, bellissima su Instagram, pubblica una carrellata di foto tenere e divertenti. E’ più in forma che mai

Ha attraversato il piccolo schermo in lungo in largo. Lei la gavetta, quella vera, l’ha fatta eccome. Ha lavorato con tutte le più grandi personalità dello spettacolo italiano di ieri e di oggi: Gigi Proietti, Raffaella Carrà, Johnny Dorelli, Gigi Sabani, Adriano Celentano, Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis… (solo per citarne alcuni).

Una passione per la danza nata fin da piccola l’ha portata a studiare con costanza e a divenire prima ballerina di una serie innumerevole di programmi, sia Rai che Mediaset (allora Fininvest). Poi la svolta, il desiderio dentro di lei che poteva fare di più, molto di più.

Così Matilde Brandi diventa prima conduttrice in trasmissioni di successo (Piazza Grande, L’anno che verrà, Scommettiamo che…?), poi il richiamo del teatro. Si reinventa attrice: il palcoscenico, il sipario, lo scroscio degli applausi sono sicuramente il suo pane quotidiano.

Matilde Brandi, bellezza in bicicletta

Matilde Brandi, classe 1969, una bellezza senza tempo. La prova vivente che l’età è solo un numero. La ballerina si mostra stupenda in una carrellata di foto du Instagram.

E’ in sella ad una biciletta azzurra. Ha un vestitino monospalla nero che fascia il suo corpo sinuoso. Grandi occhiali scuri, capelli biondissimi e un sorriso da capogiro.

Insieme a lei una simpatica nonnina. Dalle parole della stessa Matilde purtroppo apprendiamo che non ci sia più. Un tributo a questa donna che ha fatto da nonna a molti nella zona del Circeo. Lei ha decorato la bella bicicletta di Matilde come segno d’affetto. Per la ballerina è il dono più grande. Nel post è taggata anche Natasha Stefanenko, sicuramente anche lei legata alla nonna Maria.

I follower apprezzano, nei commenti sono scatenati e piovono una valanga di cuoricini rossi per accompagnare questi scatti così teneri.

