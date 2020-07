Melissa Satta al tramonto sugli scogli a Porto Cervo. L’ultimo scatto postato la ritrae raggiante mentre si gode le vacanze con la famiglia

Mamma del piccolo Maddox, nato dal suo amore con il calciatore Kevin Prince Boateng, Melissa Satta sfoggia anche oggi un fisico da ragazzina, forse anche più bello di quello che aveva ai tempi di Striscia la Notizia. Melissa in queste settimane si trova a Porto Cervo in Sardegna assieme alla sua famiglia per rilassarsi e prendere il sole. La ex velina infiamma il web e le sue pagine social condividendo foto che la ritraggono spesso in costume da bagno.

Nell’ultima foto condivisa fa la pubblicità alla casa di creme solari Angstrom per la crema protettiva anti età protezione 50 resistente all’acqua che usa anche per il suo piccolo, come già comunicato con altri scatti postata. La didascalia recita: “Con Angstrom prendo solo il buono del sole ☀️ Per un’abbronzatura perfetta anche in viso, scelgo la crema solare protettiva anti-età SPF 50+: protegge dai raggi UVB/UVA, idrata ed aiuta a prevenire le rughe e le macchie @angstromsolari #ColSoleAddosso #ADV”.

Abbronzatura impeccabile, Melissa Satta incanta Instagram

Melissa Satta è seduta sugli scogli al tramonto, indossa una canotta grigia e un paio di occhiali scuri. Due scatti in cui non è visibile neppure il trucco, emerge solo un’abbronzatura dorata esaltata dal sole al crepuscolo. Si tratta di un’advertaising ad un brand si solari ma Melissa esplode nella sua sensuale bellezza di 34enne che è nel fiore dell’età e riesce e godere di questi momenti spensierati dopo la fine del blocco.

Dotata di una bellezza naturale, la Satta si mantiene in forma allenando quotidianamente. Lo abbiamo capito anche dalle ultime foto pubblicate su Instagram, in cui regala ai fans un look casual che mette in risalto il suo fisico perfetto. “La tua eleganza e semplicità è la tua bellezza” e “Che tintarella estiva da Supergnocca☀️☀️☀️☀️sempre Splendidaaaa🔝💯🌟🔝💯🌟🔝💯🦋🦋🦋☀️👏☀️👏☀️👏👏☀️👏” scrivono i fan.

