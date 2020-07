Bambina positiva al Covid: contagiata dalla cugina più piccola

Una bambina di 9 anni, a Minturno, sarebbe stata contagiata dalla cugina di 5. I genitori di quest’ultima sarebbero la coppia di Formia risultata positiva ai test lo scorso sabato.

A Minturno (Latina) una bambina di 9 anni è risultata positiva al Covid-19: il caso è stato riscontrato a seguito dei test effettuati tra la rete di contatti avuti dagli zii risultati postivi lo scorso sabato. Dopo aver giocato con la cuginetta di 5 anni, figlia della coppia, la bambina potrebbe aver contratto il virus.

La positività della piccola è stata confermata dalle Asl di Latina.

Minturno, bambina di 9 anni contagiata dalla cugina di 5

A seguito delle indagini delle Asl di Latina sulla rete di contatti intrattenuta da una coppia di coniugi risultati positivi al Covid-19 sarebbero emersi nuovi casi di contagio. In particolare, a risultare affetta dal virus la nipote di 9 anni che, con molta probabilità, sarebbe stata a contatto con la figlia dei due di soli 5 anni, anch’ella positiva.

Per trovare il bandolo della matassa su quelli che potrebbero essere stati i contagi partiti dalla coppia, le autorità sanitarie continuano ad avere come punto di partenza la cena a cui hanno preso parte i due coniugi in un ristorante di Gianola e la famiglia del vicino comune di Scauri.

Al momento di troverebbero tutti in isolamento domiciliare e nessuno manifesterebbe sintomi gravi. Neppure l’agente di commercio residente a Minturno.

Contagi nel Lazio: continuano a registrarsi casi

Anche nella giornata di ieri le Asl hanno reso noto che in provincia di Latina si sono registrati casi di contagio, nello specifico due. Il totale, dal principio della fase emergenziale, è salito a 581 pazienti. Stabile, invece, il numero dei guariti che non si sposta dai 506. Quanto agli attualmente positivi, questi ultimi sarebbero, stando ai dati di ieri, 39.

Nel capoluogo, invece, il caso riscontrato sarebbe stato soltanto uno. Quello di un uomo che ha fatto rientro in Italia dal Brasile. Come da prassi le autorità sanitarie hanno avviato la fitta rete di controlli per verificare tutti i contatti avuti dall’uomo soprattutto per cercare di rintracciare chi si trovava sul suo medesimo volo.

