Natasha Stefanenko, fisico statuario e gambe mozzafiato – Foto

Natasha Stefanenko spettacolare a 51 anni: fisico statuario e gambe mozzafiato per l’ex modella ed oggi conduttrice, foto.

Bionda, altissima e con un fisico statuario come quello che sfoggiava in passerella. Natasha Stefanenko resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Russa, Natasha ha conquistato il pubblico italiano tanti anni fa e in Italia, oltre a sfoggiare la sua bellezza naturale e incredibilmente spettacolare, ha trovato anche l’amore. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, mostra il fisico mentre si lascia fotografare in vacanza lasciando senza parole i suoi followers che la seguono con grande affetto.

Natasha Stefanenko e la foto di 25 anni fa: è sempre uguale

Fisico da top model per Natasha Stefanenko in una foto di 25 anni fa e che ha deciso di condividere su Instagram pochi giorni fa ricevendo applausi virtuali. “25 anni fa in una gara di nuoto sincronizzato …. Ops, cioè in un servizio fotografico“, ha scritto la Stefanenko che ha fatto il boom di like.

Sposata con Luca Sabbioni, Nathasha è mamma di Sasha che ha ereditato la bellezza dei genitori. Esattamente come la mamma, infatti, Sasha è altissima, ha dei lunghi capelli biondi e un viso spettacolare ed oggi ha cominciato a muovere i primi passi nella moda.

“Ho sofferto quando è andata a Los Angeles. Ho pianto per una settimana e Luca non mi ha aiutata. Quando lei è andata via, lui è subito scoppiato a piangere, mentre tutti ci guardavano. Ma è tornata responsabile e mi sono innamorata di nuovo di lei”, ha raccontato Natasha in un’intervista rilasciata a Vieni da me.