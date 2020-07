Raffaella Fico, con lei anche la spesa è sexy: che schianto – FOTO

Raffaella Fico seducente e attraente come sempre, anche quando si tratta di fare la spesa: la showgirl napoletana è uno spettacolo

E’ senza dubbio una delle bellezze più esplosive su Instagram e nel mondo dello spettacolo italiano. La storica ex del Grande Fratello, Raffaella Fico, è sulla cresta dell’onda da ormai circa un decennio. La sua fama e la sua popolarità come showgirl sono cresciute di anno in anno. Merito del suo fascino e della sua femminilità, che hanno avuto un ruolo anche nel vederla a più riprese regina del gossip. A lungo è stata legata a Mario Balotelli, con cui ha avuto una figlia, Pia. I due non stanno più insieme, ma conservano un rapporto amichevole, per il bene della piccola, anche se un ritorno è da escludere. Dopo Balotelli, Raffaella ha quindi avuto una lunga relazione con Alessandro Moggi, naufragata anche quella. Adesso i rumours indicherebbero che ci sia una nuova relazione in corso per lei, ne sapremo di più forse prossimamente.

