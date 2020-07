Romina Power e l’ultimo concerto con la “Guest star speciale “ – FOTO

Romina Power. Tempi durissimi per lei. Il dolore per una grave perdita la porta sul viale dei ricordi. Condivide con i suoi follower su Instagram gli attimi più belli

Si è spenta il 26 giugno scorso Taryn Power. La donna, dopo aver combattuto aspramente contro la leucemia, ha lasciato questa terra nella sua casa in Wisconsin, circondata dagli affetti più cari: i figli e i nipoti.

Dall’altra parte dell’oceano non sa darsi pace la sorella, la famosissima cantante Romina Power. Lei stessa ne ha annunciato la scomparsa con queste sentite parole: “Ci ha lasciato un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”

Sono settimane ormai che l’ex moglie di Al Bano percorre il viale dei ricordi pubblicando immagini del passato che la ritraggono insieme a Taryn.

Romina Power nel ricordo di Taryn