Scegliere l’olio, dal costo dipende la qualità del prodotto

Molti sono soliti acquistare l’olio nei supermercati. Ma attenzione, scegliete il prodotto con cura e controllate i prezzi

La maggior parte delle persone è solita comprare l’olio al supermercato. Nulla di male, ma la cosa importante è scegliere il prodotto giusto. Le bottiglie con un prezzo inferiore a 7 euro sono da eliminare, più il costo è alto più la qualità dell’olio sarà migliore. Ma questa non è una novità. L’olio d’oliva italiano ha una sua storia, è fatto di tradizione e artigianalità, proprio come il vino. Ma in Italia molti lo ritengono un ingrediente secondario e molti ancora non sono disposti a pagarlo di più e si accontentano della mediocrità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Estate 2020, costumi assorbenti. Addio alla preoccupazione per il ciclo

Scegliere l’olio con cura, il perché