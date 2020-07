Uomo evita il dentista per 27 anni: le conseguenze atroci

Un uomo ha evitato di andare dal dentista per 27 anni, finché non gli è uscito sangue dalla bocca ed ha scoperto di avere un tumore grosso quanto un pugno

L’inglese 51enne Darren Wilkinson ha sempre avuto terrore dei dentisti e nonostante la moglie Mel avesse insistito molto per convincerlo a fare un controllo ha sempre desistito. Una mattina si è però svegliato perdendo sangue dalla bocca e quindi ha preso coscienza di andare a fare un controllo dopo ben 27 anni.

In realtà Darren all’inizio pensava non fosse nulla di grave, ma non appena il dentista gli ha fatto la radiografia è emerso una grossa massa oscura nella sua mascella. Dopo due biopsie d’urgenza i medici del centro hanno confermato che quell’ombra era un grosso tumore che andava rimosso subito: si trattava infatti di un ameloblastoma delle dimensioni di un pugno nella sua mascella che era necessario rimuovere il prima possibile.

1 individuo su 10 soffre di una vera fobia per il dentista

L’operazione chirurgica per rimuovere il tumore era programmata per lo scorso aprile ma nonostante la piena emergenza Covid si è dovuta anticipare a marzo a causa di una sepsi emersa all’improvviso. L’operazione gli ha asportato il 90% della mascella e Darren non può parlare, mangiare e bere, si serve di un sondino al naso per assumere nutrienti. Nelle prossime settimane i chirurghi cercheranno di definire un piano per ricostruirgli la mascella e ricominciare con una vita normale.

La moglie Mel ha dichiarato ai tabloid inglese: “Ho provato per anni a fissargli un appuntamento dal dentista. Lui era così spaventato che lo ha evitato per 27 anni”. La donna spiega poi la paura provata quando hanno ricevuto la diagnosi: “Ricevere la diagnosi è stato assolutamente orribile. È così raro, ci è stato detto che casi come il suo si verificano una volta su cinque milioni”.

Fobia del dentista: 6 persone su 10 provano una lieve ansia quando si recano dal dentista, il 26% ha sintomi specifici e un individuo su 10 soffre di una vera e propria fobia. Si tratta di un problema da non sottovalutare, perché la paura del dentista può trasformarsi in una vera e propria fuga dalle cure dentali.

