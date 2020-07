Valentina Lodovini, parte il ‘vaffa’ su Instagram

Valentina Lodovini in uno scatto particolare su Instagram, un momento di sfogo per la splendida attrice che non smette di raccogliere consensi

Abbiamo imparato a conoscerla più o meno dal 2010, con ‘Benvenuti al Sud’, ma la carriera di Valentina Lodovini era già piuttosto lunga prima di allora. Al suo attivo ha molte apparizioni in film per il cinema e per la tv e in fiction. L’attrice umbra è una donna di grande fascino. 42 anni, originaria di Umbertide, ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Non è sposata e non ha figli, non è dato sapere se abbia un compagno di vita oppure no. Dettaglio che magari può far sperare i suoi spasimanti, ma attenzione. Valentina oltre ad essere molto bella ha anche un carattere piuttosto forte. Questo si evince non solo dalle sue interpretazioni sul set, ma anche dai suoi profili social.

