Alito cattivo? Quale potrebbe essere la causa della puzza

L’alito che puzza è un disagio? Ecco i nove motivi più comuni che potrebbero causare il problema. A voi è mai capitato di avere un odore cattivo?

A chi non è mai capitato di avere l’alito cattivo e magari in situazioni particolari? E’ un disagio che molti si portano dietro nella vita, ma sappiamo veramente da cosa è causato? Affinché le persone capiscano le cause comuni di un alito cattivo, la Mayo Clinic, un’organizzazione no-profit, impegnata nella ricerca medica, pratica e educazione nelle sue tre sedi americane, Minnesota, Florida e Arizona, ha studiato e analizzato la questione. In pratica ha stilato un elenco con le 9 cause più comuni e il modo di combattere l’alito che puzza.

Alito che puzza, le cause e i rimedi