Anna Tatangelo, tutta la verità sul suo nuovo fidanzato

Anna Tatangelo svela tutta la verità sui social sul suo nuovo e presunto fidanzato dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio: le sue parole.

Anna Tatangelo rompe il silenzio e svela tutta la verità sul suo, nuovo, presunto fidanzato. Dopo la fine della sua lunga e importante storia d’amore con Gigi D’Alessio, i paparazzi non perdono di vista la cantante di Sora che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha deciso di fare chiarezza sulla propria situazione sentimentale svelando tutta la verità dopo gli ultimi rumors che la vorrebbero fidanzata con un suo musicista.

Anna Tatangelo e il nuovo fidanzato: “il prossimo sarà il mio parrucchiere”

Nessun nuovo amore nella vita di Anna Tatangelo che, utilizzando l’ironia, su Instagram, svela tutta la verità su quello che, gli addetti di gossip, indicano come il suo nuovo fidanzato. “Ancora fake news sui miei musicisti. Senza parole!”, ha detto la cantante di Sora in un video pubblicato tra le storie di Instagram girato mentre era a cena con i suoi musicisti. “Il prossimo sarà il mio parrucchiere”, ha aggiunto ancora la Tatangelo smentendo l’indiscrezione del settimanale Diva e Donna secondo cui avrebbe cominciato una storia con uno dei suoi musicisti.

La Tatangelo, dunque, non ha alcun nuovo fidanzato. La cantante sta pensando unicamente al figlio Andrea, al proprio benessere e alla carriera. Da pochi giorni, infatti, è uscito il video ufficiale del suo nuovo singolo, Guapo che ha raggiunto quasi le 200mila visualizzazioni in 24 ore. L’amore, dunque, può aspettare? Per il momento, sembrerebbe proprio di sì anche se l’estate potrebbe portare delle novità.

